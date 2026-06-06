普段、洗濯物をどこに干していますか？外に干している家庭もあれば、花粉対策などで室内に干している家庭もあるかもしれませんね。ただいつもは外干しの場合も、雨が多い季節には、「部屋に干さざるを得ない……」という場合もあるのではないでしょうか。今回、部屋干しの生乾き臭について、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『「部屋干しでも臭くない！」ってCMでよく見るけれど、別に普段から臭くならないよね』