転職や退職をする際、職場の人に挨拶やお礼として菓子折りを配ることがあるかもしれません。しかし、人数や関わり方によっては「この人にはお菓子を渡したいけれど、あの人にはお菓子を渡さなくてもいいかな」と思うことも。ママスタコミュニティにも、こんな相談がありました。『職場を辞めるときに、仲がよかった人にだけお菓子をあげるのはなし？』投稿者さんは退職するにあたって、仲がよかった人にだけお菓子を渡そうと思って