南陽市によりますと、6日午前9時５分ごろ、同市小滝の小滝多目的集会施設から南方約1キロの県道山形南陽線の道路上でクマ1頭（体長約1メートル）が目撃されました。市では付近を通行する人に注意を呼びかけています。