今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【うさぎ島】立ち止まった瞬間…大量のウサギたちに囲まれてしまった！』という感動猫動画さんの動画です。いつもは猫を撮影している投稿者の感動猫動画さんが、瀬戸内海に浮かぶうさぎ島、広島県の大久野島を訪れました。投稿者さんが立ち止まると、様々な方向からウサギたちが集まってきます。かなり遠くからも走ってきていますね。近付いてくるウサギたちからはフンフン