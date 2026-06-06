＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第2ラウンドが進行している。【実際の映像】バックスピンでズドン！ 佐久間朱莉イーグルの瞬間昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉は、10番でショットインイーグルを決めるなど「72」をマーク。トータル1オーバー・22位タイでホールアウトし、決勝進出は確実となった。日本勢23人のうち、最上位は