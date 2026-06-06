＜ヨネックスレディス2日目◇6日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行中。最終組が午前9時50分にティオフし、全選手がコースに飛び出していった。【写真】ギャラリーがたくさんいます最終組の皆吉愛寿香、18歳アマ戸〓玲奈はともにパー発進。三ヶ島かなはボギーで滑り出した。新潟決戦は大混戦。3つ伸ばした中澤瑠来がトータル3アンダーで首位浮上。トータル2アンダ