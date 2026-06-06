安定的な皇位継承と皇族数の確保のための皇室典範改正をめぐり、森英介衆院議長ら衆参両院の正副議長は「立法府としての総意」の取りまとめ案を今月8日の「全体会議」で各会派に提示する見込みだ。正副議長の協議が長引いたのは、福山哲郎参院副議長の古巣である参院の野党第一党である「立憲」の“抵抗”が続いたためだが、彼らがこだわったのは、女性皇族が結婚して皇室に残る場合の「配偶者と子の身分」を皇族とすることだ。