夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第71回は、明石家さんまさん。息長く第一線で活躍し続ける原点はどこにあるのでしょうか。【写真を見る】長寿だけでなく話題も呼ぶ