◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神・藤川球児監督が６日の楽天戦の前に取材に応じ、２３年ドラフト１位・下村の現状について言及した。「ボールも良かったしね。ファームらしくというか、球数もそこまでかからないというか。（２軍は）仕掛けも早いですからね。終わった後、ブルペンで６０球弱を投げてプラン通りできましたね。きょうの報告も予後も非常にいい状態でということなので、次を迎