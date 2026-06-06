NEXCO東日本（関東）が公式Xにて、高速道路での“迷惑行為”を紹介。禁止を呼び掛けた。【画像】騒音や“威圧感”も…SA・PAでの“迷惑行為”（ポスター）5日の投稿で「SA・PAでの集会はおやめください」と発信。「高速道路のSA・PAでは、許可のない集会行為等は禁止しております。多くのお客さまに安全・快適にご利用いただくため、これらの行為はおやめください」と説明し、「今後も、警察等の関係機関と連携しながら、安心