メジャーリーグ「シカゴ・カブス」の鈴木誠也選手（31）の妻で、元新体操日本代表の畠山愛理さん（31）が、我が子と野球観戦した際の様子を公開した。【映像】畠山愛理、息子たちの“顔出し”＆鈴木選手との夫婦ショット2019年12月に鈴木選手との結婚を発表し、3歳と2歳の男の子を育てている畠山さん。これまでInstagramで家族との日常を発信していて、次男を抱っこする姿や、笑顔で見つめ合う夫婦ショット、鈴木選手と顔を寄