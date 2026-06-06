高市総理大臣は6日、地元・奈良県にある遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」が世界文化遺産に登録される見通しとなったことを受けて、「我が国の貴重な文化遺産がこのように国際的に高い評価をいただいたことを大変喜ばしく思う」などと、自らのXでコメントした。高市総理はXで、「飛鳥・藤原の宮都」について「6〜8世紀に日本列島において生まれ、後代にも大きな文化的影響を与えた古代国家の宮都の考古学的遺跡群です。世界に類を見ない