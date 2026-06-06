トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年6月5日から11日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。その中から、今すぐ使えるアイテムを3つ紹介します。「見た目がスッキリします」ティアードフレアスカート軽くて涼しく、裾の透け感がおしゃれなスカートです。下半身がすっきりと見えるように、上段は広め、下段に向かって狭まるティアードスタイルを採用しています。公式サイト