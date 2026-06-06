■デザインでスマホ選びに一石 「Nothing Phone」といえば「ああ、背面が透明でメカっぽいスマホですよね。そうそうヘッドフォンも手掛けているよね！」とご理解の皆さんは、間違いなく日常的にガジェット情報をチェックする派のはず。その「Nothing Phone」からこの春にリリースされた『Nothing Phone (4a) Pro』について、詳細に……というより、いまどきスマホ最大の差別化ポイントと言うべき「カメラ」について見てい