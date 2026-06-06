Swatchは、夏のエネルギーを表現した新作「SMASH IT」コレクションを6月4日に発売することを発表した。 （関連：【画像】Swatchらしい鮮やかなカラーとデザイン（5モデルの画像あり）） 本コレクションは、フルーツのように鮮やかな色彩と、夏の陽差しのもとゼリーのようにつややかに輝く質感を思わせるデザインを特徴とした5つのウォッチで構成される。オンラインおよび世界各地の店舗で展開される