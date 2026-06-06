病院やクリニックの予約を変更したり、やむを得ずキャンセルしたりした経験がある人は少なくないでしょう。厚生労働省は、6月開始の診察予約のキャンセル料に関して、当初の通知文言を訂正しました。当初の通知では一般の診療予約にもキャンセル料が発生するように受け取られる可能性がありましたが、実際には対象が限定されていることが改めて示されています。この内容について中路先生に伺いました。 監修医師：中路 幸之助