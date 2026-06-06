風呂場でふと触れた、気になる「しこり」。37歳のさくらいさん（仮称）は、違和感に気付いてからわずか3週間で乳がんと告げられました。ステージ2、ルミナールAという診断の下、乳房全切除術（がんがある側の乳房を全て切除する手術）と、ホルモン療法（女性ホルモンの働きを抑え、再発を防ぐ治療）を受けて治療を継続しています。発覚から告知、手術、そして仕事や生活との折り合いまで--さくらいさんに発覚から診断