相手をとことん研究するアタッカーと、そうでないタイプ。プロのサッカー界でも両方存在するはずだが、個人的な興味として日本代表の中村敬斗に尋ねてみた。「ワールドカップで戦うオランダなど、対戦相手を研究するタイプですか」と。このテクニシャンの答えは“ノー”だった。「いや、違いますね。もちろんチームとしてやるべき役割はやります。ただ、個人のマッチアップについては事前に情報を入れたくないですね、あんまり」