職場に潜み、上司や部下など、相手によって態度を豹変させる“裏表人間”。そんな人物たちに振り回され、いつの間にか消耗してしまう人は少なくない。では、こうした相手とはどのように関わればいいのか。危険な人物と心の距離を保つ方法とは？心理学の見地から解説する。※本稿は、心理学者の榎本博明『裏表がありすぎる人』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。危険を察知したら深入りしないことこの人は危険かもしれな