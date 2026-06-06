写真＆動画：渡辺翔太のTOD’Sコーデ！ビジュ強すぎな着こなしショット（全8投稿） 2026年1月にイタリアのラグジュアリーブランドTOD’Sのアンバサダーに就任した渡辺翔太。ミラノでのショットをはじめ、SNSにはTOD’Sを取り入れた様々なスタイリングが投稿されている。 本稿では、そのなかからビジュアルと着こなしの両方が光るTOD’Sコーデを厳選して紹介する。 ■伊勢丹ポップアップで披露した多