台湾メディアのミラーメディアによると、日本の空港でショックな体験をした台湾人女性に、ネットユーザーから「勉強になった」などの反応が寄せられた。海外旅行で買い物は楽しみの一つだが、この女性のショックな体験とは「福岡旅行でわざわざ買った人気土産のプリンやめんたいこのマヨネーズが空港で廃棄処分になった」というもの。これらは預け手荷物にしておらず、保安検査の際に液体と判断された。さらに液体の機内持ち込み制