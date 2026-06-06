◇プロ野球セ･パ交流戦巨人8ー2ロッテ（6月5日、東京ドーム）1回に盗塁を決め、ヤクルトの岩田幸宏選手に並んで、リーグトップタイとした巨人の浦田俊輔選手。盗塁をするときに意識していることを聞くと、「チームのこと」と説明しました。「盗塁は決めれば、勢いには乗るんですけど、アウトになったら流れが（相手に）行くので、そこは感じながら、行くようにはしています。勝てるように走ってるんで。何ていうんですかね、チー