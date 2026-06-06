人口減少で社会維持に不安…「コンパクトシティ」に注目集まる 去年１年間に生まれた日本人の子どもの数は、６７万１２３６人。１人の女性が生涯で出産する子どもの数を示す去年の「合計特殊出生率」は１．１４。いずれも１０年連続の減少となりました。 【グラフで見る】黄色いボディが印象的！富山市で導入の次世代型路面電車「ＬＲＴ」 このままでは今の社会を維持するのが難しくなりますが、街づくりについてもほころび