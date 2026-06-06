◇米男子ゴルフツアーメモリアル・トーナメント第2日（2026年6月5日米オハイオ州ミュアフィールドビレッジGC＝7569ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、23位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は3バーディー、4ボギーの73で回り通算1オーバーの19位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは10打差。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）、ロリー・マキロイ（37＝英国）も1オーバーの19位に並んだ。13位から出