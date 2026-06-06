世界最高峰のアクションスポーツの賞金大会「Ｘゲームズ」千葉大会が７月４、５日に千葉・幕張メッセで行われる。ストリート男子など２種目に出場するのが、世界選手権２連覇中の佐々木音憧（とあ）（１９）。世界の頂点をかけた戦いを前にしても、日本スケートボード界の逸材は、あまりに自由奔放だ。（デジタル編集部古和康行）「Ｘゲームズ」は１９９５年に始まった世界最高峰の大会。多くのアスリートにとっては、憧れの