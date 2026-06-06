6月4日、日活デビュー70周年を迎えた歌手の小林旭（87）が、東京・浅草公会堂で「永久不滅のマイトガイ」と銘打ったコンサートを開催した。今年3月から開催しているツアー「AKIRA EIGHTY-EIGHT」の2回目の公演で、来年11月の89歳の誕生日までに全88箇所を巡る予定だ。“マイトガイ”とは、ダイナマイトに由来した小林のニックネームで、爆発的で強烈な魅力を持つ男という意味。その“爆発ぶり”は現在でも衰えることなく、開演直後