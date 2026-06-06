【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けてモンテレイ近郊で合宿中の日本代表で、代表最年少タイの塩貝（２１）（ウォルフスブルク）がアピールを続けている。合宿初日のゲーム形式の練習で強烈なシュートをたたき込むと、「今日から誰よりも活躍してやろうと思っていた」。蒸し暑い気候の中でも、持ち前のスピードとパワーを武器に躍動している。塩貝の存在感は、同じ