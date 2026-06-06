JR東日本はきょう、横須賀線の東京から品川駅の間を終日、運休し、枕木の交換などを行っています。JR東日本は今後、こうした日中時間帯の工事を増やす方針です。JR東日本はきのうの終電後から東京−品川駅の間で枕木の交換作業やトンネルの補修を行っていて、あすの始発まで行われる予定です。このため横須賀線はきょう、この区間で終日運休するほか、成田エクスプレスは東京−成田空港駅の間のみ運転します。鉄道の工事はこれまで