◇ア・リーグブルージェイズ3―13オリオールズ（2026年6月5日トロント）ブルージェイズは5日（日本時間6日）、本拠で同地区のオリオールズに敗れ、4位に転落した。「7番・三塁」で出場した岡本和真内野手（29）は2試合連続13度目のマルチ安打を記録したが、勝利には結びつかず。4打数2安打で打率は.230となった。確実にチャンスメークした。2回2死からの第1打席、オリオールズ先発・ヤングがカウント1―2から投じた高め