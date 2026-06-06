テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは5日夜の放送で、高市早苗首相の肝いりで、自民党が議員立法で国会提出を予定する、日本国旗の損壊行為を罰する内容の「国旗損壊罪」新設法案をめぐる動きについてコメントした。自民党は1日、「国旗損壊罪」新設法案の内容を大筋で了承。番組では、高市首相がかつて国会に同法案を提出したものの廃案になったことや、高市首相が2月の衆院選の秋葉原