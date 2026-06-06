今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が５月３０日、都内のホテルで挙式を行った。披露宴の最後には、橋之助が父の中村芝翫と母の三田寛子、能條が母の明美さんに花束を贈呈。三田は号泣し、橋之助と熱く抱擁した。昨年１１月の婚約会見で、義母となる三田が３５年前の芝翫（当時は橋之助）との婚約会見で着た着物を着てのぞんだ能條。披露宴でもお色直しのウエディングドレスは