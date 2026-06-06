網浜直子（57）が6日、インスタグラムを更新し、タレント・ラジオパーソナリティーの松山三四朗（55）との離婚を発表した。「私事で大変恐縮ではございますが、この度離婚いたしました事をご報告させていただきます」とつづった。夫の松山をめぐっては、22年7月に投開票が行われた参院選長野選挙区に自民党公認で出馬し、落選。その前後に、女性問題が報じられたこともあった。網浜は当時、SNSに「今回の報道が出るまで何も知らず