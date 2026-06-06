「『愛という名のもとに』（フジテレビ系）のチョロ役で人気が出て、調子に乗っていた部分もあったんですが、行く先々の撮影現場で監督と意見が対立してもめたりしていたものだから、どんどん仕事も減っていってしまったんです。そんな停滞期に役をいただいたのが、北野武監督の映画『アウトレイジ』でした」こう振り返るのは、中野英雄さんだ。役を射止めたのは、その2年ほど前、ドラマでたけしと共演したことがきっかけだったと