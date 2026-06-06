NHKは6月4日、’28年度前期に放送する連続テレビ小説の制作・主演発表会見を実施。第118作目となる朝ドラのタイトルは『ほんのモキチ』で、ヒロイン演じる河合優実（25）と脚本を担当する宮藤官九郎（55）が登場した。「’27年度後期の作品はまだ発表されていませんが、’28年度前期の制作内容が先に決まったことから発表の順番が前後しました。本作は、短歌結社誌『アララギ』などで知られる近代日本を代表する歌人・斎藤茂吉と妻