俳優の賀来賢人が５日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演した。賀来はデイブ・ボイル監督と２０２４年に映像制作会社「ＳＯＧＮＡＬ１８１」を設立し、プロデューサーとしても活動している。最近では穂志もえか主演のホラー映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」をプロデュースした。ＭＣの笑福亭鶴瓶が映画について「日本のホラーじゃないような感じもする」と感想を語ると、賀来は