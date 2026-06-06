ヤンキースは５日（日本時間６日）にアーロン・ジャッジ外野手（３４）を負傷者リスト（ＩＬ）に入れたと発表し、長期的な戦力ダウンを余儀なくされた。右肋骨の疲労骨折によるもので４〜６週間後に行う再検査で回復具合を確認する予定。今季は打率２割４分８厘、１７本塁打、３８打点と例年のジャッジの成績と比べれば見劣りするものの、出場する可能性があるだけでも相手チームに与える重圧は計り知れない。しかし、１か月以