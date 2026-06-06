●ブルージェイズ3−13オリオールズ○＜現地時間6月5日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが同地区3連戦の初戦に逆転負け。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、2試合連続のマルチ安打を記録した。岡本は2回裏の第1打席で先発右腕ヤングのスライダーを捉え左前安打。同点の5回裏、先頭での第2打席は外角のフォーシームを中前安打とすると、一死から9番ブランドン・バレンズエラが6号2ラ