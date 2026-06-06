5月24日に東京競馬場で開催されたG1レース「第87回オークス」。表彰式プレゼンターを務めた“朝ドラ”女優の大胆なドレス姿が、大きな注目を集めている。3歳牝馬18頭立てで争われた同レースでは、5番人気のジュウリョクピエロが最後の直線で鋭い末脚を披露。騎乗した今村聖奈騎手（22）は、JRA女性騎手として初のクラシック制覇、さらに女性騎手初のG1タイトル獲得という歴史的快挙を成し遂げた。そんな注目のレースでプレゼンター