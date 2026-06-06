5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、広島・名原典彦について言及した。名原は今季途中に支配下登録を勝ち取ると、5日のオリックス戦で適時打を含む2安打。現在5試合連続安打中とバットでアピールするなど、ここまで12試合に出場して、打率.315、1本塁打、5打点、1盗塁の成績を残す。今江氏は「打ち方も中日ドラゴンズにいた荒木さんのような感じで渋い感じで、右方向に打つのが