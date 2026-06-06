「かわいい、穏やかで」「食欲が旺盛」とおっしゃりながら、目を細められている雅子さま。5月16〜17日、天皇皇后両陛下は全国植樹祭のため愛媛県を訪問された。17日には、ホッキョクグマのピースが飼育されている県立とべ動物園をご視察。ピースは日本で初めて人工哺育に成功したホッキョクグマで、現在26歳だ。ピースが幼いころ、自宅に連れて帰り、わが子のように育てた飼育員の高市敦広さんに、雅子さまは「ピースに会うのが夢