「雨の日に自転車に乗るとき、何を穿けばいいかわからない……」と悩んでいる人は多いはず。「雨でパンツが濡れるのは嫌」「でもおしゃれに見えるボトムスがいい」という大人のわがままな願いを叶えてくれるのが【ワークマン】の撥水パンツ。今回は、おしゃれな撥水パンツを厳選してご紹介します。本格的な梅雨が始まる前にゲットして、通勤やお出かけ時にぜひ活用してみて。 ストライプ柄で足長効果にも期待 【ワ