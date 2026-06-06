猫にとって危険な首輪の特徴5つ 首輪そのものが悪いわけではありませんが、作りやサイズが合っていないと危険につながることがあります。 特に猫は動きが素早く、思わぬ場所に入り込むため、犬以上に首輪の安全性を意識したいところです。まずは、注意したい特徴を見ていきましょう。 1.外れないタイプ 猫は家具の角や棚、ケージ、枝などに首輪を引っかけてしまうことがあります。そのとき、一定の力が