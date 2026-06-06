自信があって明るい性格だった夫が、仕事がうまくいかなくなったことで激変。そんな夫が、意外なきっかけで復活して！？ 筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 自信たっぷりな性格の夫 夫は自信たっぷりなタイプ。 「俺、人に好かれるタイプだから」「営業って、勢いが大事」 と自信たっぷりで、どこへ行っても自分から人に話しかけて、初対面の人ともすぐ仲良くなる性格。 私は正反対のタ