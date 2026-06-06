今年ももう6月。4日には九州北部・中国・近畿地方に梅雨入り宣言が気象庁から出るなどジメジメした季節が到来しているが、そんな“ウエット”な感情を、たぶん6年前から引きずっている人物がいる。アンジャッシュの渡部建（53）だ。【もっと読む】「CMで小出し」も「過去作放送」もできない渡部建の二重苦…ドクターX放送で米倉涼子と田中圭にも復帰抜かれる悲哀渡部といえば2020年6月10日に「文春オンライン」が報じた「多目