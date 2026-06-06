高市首相を逮捕しろ──。『週刊文春』による一連の報道を受け、SNS上でそんな声が広がっている。戦後、現職首相が逮捕された例はない。ただ、1976年のロッキード事件では、首相退任から約2年後に、田中角栄元首相が受託収賄などの容疑で逮捕されている。そもそも現職の首相は逮捕できるのか。複数の憲法訴訟を担当した経験を持つ平裕介弁護士（帝京大学法学部准教授）に聞いた。●「訴追されない」は逮捕まで含むのか──憲法75条