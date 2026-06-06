女優の広末涼子（45）が6月4日、自身のインスタグラムを更新。綾瀬はるか（41）などのものまねで知られる、タレントの沙羅（43）との2ショットを公開し、《モノマネしてくださいました 久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう》とコメントした。【こちらも読む】広末涼子は活動再開でオファー殺到も、待ち受けるのは「イバラ道」…“後ろ盾”を失った深刻度公開された自身の顔マネを見て大笑いする広末