近畿地方では、今日6日は晴れ間が広がりますが、明日7日は次第に雨が降り出し、明後日8日にかけて雨が降りやすいでしょう。和歌山県南部では警報級の大雨になる恐れがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意をしてください。7日午後〜8日広く雨近畿地方では、今日6日は晴れ間が広がるでしょう。ただ、北部や山沿いを中心に、にわか雨の所もあるため、外出の際には晴雨兼用の傘があると良さそうです。明日7日