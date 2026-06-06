放送開始から1カ月経っても、視聴率が伸びない。NHKからフリーに転身した和久田麻由子アナ（37）を起用し、4月25日に鳴り物入りで始まった「news LOG」（日本テレビ系）。土曜夜10時台という時間帯で視聴率は3％前後と伸び悩んでいる。裏番組の「情報7daysニュースキャスター」（TBS系）は毎回10％前後を獲得。なぜ、約3倍も差が付いているのか。【もっと読む】日テレ「news LOG」は和久田麻由子アナの“無駄遣い”…関係者が嘆