デビューから２０年以上がたつ俳優の柄本時生（３６）。これまで自然体な演技で映画、ドラマ、舞台など数々の作品を彩ってきた。父は柄本明（７７）、母は角替和枝さん（享年６４）、兄は柄本佑（３９）という俳優一家に生まれながらも、幼少期の夢は宮大工。兄と演劇ユニットを組むうちに、芝居に明け暮れた。仕事から私生活まで、流れに逆らわない人生観をありのままに語った。（高澤孝介）飾らない人柄と肩の力が抜けた自