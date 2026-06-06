◆米大リーグブルージェイズ３―１３オリオールズ（５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が本拠のオリオールズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、３打数２安打をマーク。６月４試合目で３度目のマルチ安打をマークした。岡本は２回２死で左前安打。５回先頭で中前安打を連発し、バレンズエラの６号逆転３ランで生還した。７回先頭の第３打席は三ゴロだった。９回の守備では３−